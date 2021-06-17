Россия – 2-я в группе после двух туров на Евро-2020

В группе B на сыграны все матчи второго тура.

Вчера сборная России одержала победу над Финляндией (1:0), а Бельгия сегодня обыграла Данию (2:1).

Перед третьим туром бельгийцы лидируют с шестью очками, Россия занимает второе место с тремя баллами, опережая финнов за счет дополнительных показателей. Датчане, не набрав ни одного очка, замыкают таблицу.

21 июня Россия встретится с Данией в Копенгагене, в Санкт-Петербурге сыграет против Финляндии.