Серхио Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце. Я говорю «до свидания», потому что вернусь»

Серхио Рамос, покидающий «Реал», выступил на прощальном мероприятии мадридского клуба.
«Спасибо всем, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента [Флорентино Переса], тренеров и сотрудников клуба.
Я смотрю сейчас на вас и не могу сдержать эмоций. Спасибо и болельщикам. Хочу попрощаться здесь, на «Сантьяго Бернабеу». Но вы всегда будете в моем сердце.
Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет. Я хочу продолжить демонстрировать свой лучший уровень и выиграть еще несколько трофеев.
Спасибо всем огромное. Я скорее говорю «до свидания», потому что рано или поздно я вернусь», – сказал Рамос.
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