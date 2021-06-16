Серхио Рамос: «Реал» навсегда в моем сердце. Я говорю «до свидания», потому что вернусь»

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Серхио Рамос, покидающий «Реал», выступил на прощальном мероприятии мадридского клуба.

«Спасибо всем, кто был со мной. Хочу поблагодарить клуб и президента [Флорентино Переса], тренеров и сотрудников клуба.

Я смотрю сейчас на вас и не могу сдержать эмоций. Спасибо и болельщикам. Хочу попрощаться здесь, на «Сантьяго Бернабеу». Но вы всегда будете в моем сердце.

Заканчивается уникальный этап моей жизни. Ничего подобного у меня больше не будет. Я хочу продолжить демонстрировать свой лучший уровень и выиграть еще несколько трофеев.

Спасибо всем огромное. Я скорее говорю «до свидания», потому что рано или поздно я вернусь», – сказал Рамос.

Все, Рамос ушел из «Реала»! У него с Пересом очень странные отношения: Серхио выбивал новые контракты, Флорентино устраивал медиавойны

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