Полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.
Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на Евро-2020. Он пережил остановку сердца.
Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов.
Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Образцовые действия партнеров Эриксена: Кьер подлетел проверить язык и с Дилэйни организовал живую стену, Шмейхель помогал утешить жену
Страшный момент. Игроки сборной Дании закрывают собой Эриксена и не скрывают слез
Тотальное уважение финнам: болельщики завели перекличку про Эриксена, все игроки аплодировали датчанам