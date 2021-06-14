Полузащитнику и сборной Дании Кристиану Эриксену имплантируют кардиовертер-дефибриллятор.

Врач датской команды Мортен Боэсен сообщил, что данная процедура необходима после того, как игрок потерял сознание во время матча с Финляндией (0:1) на . Он пережил остановку сердца.

Сам футболист уже согласился на операцию после рекомендаций датских и международных специалистов.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

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