Гаттузо покинул «Фиорентину». Он возглавил команду меньше месяца назад

Теги Фиорентина Дженнаро Гаттузо серия А Италия отставки Александр Кокорин Футбол

Дженнаро Гаттузо ушел с поста главного тренера «Фиорентины». 

В заявлении клуба отмечаются, что решение прекратить сотрудничество было совместным. 

Ранее сообщалось, что в клубе было недопонимания между Гаттузо, владельцем Рокко Коммиссо и спортивным директором Джанкарло Антоньони

Итальянский специалист, приняв предложение «Фиорентины», рассчитывал на усиление состава. Однако по некоторым футболистам достигнуть договоренностей не удалось.

В частности, это касалось Николаса Гонсалеса и Сержиу Оливейра. Это игроки, интересы которых представляет Жорже Мендеш. Агентом Гаттузо является тоже Мендеш.

Гаттузо стал главным тренером «Фиорентины» 25 мая.

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья