Гаттузо покинул «Фиорентину». Он возглавил команду меньше месяца назад

ушел с поста главного тренера «Фиорентины».

В заявлении клуба отмечаются, что решение прекратить сотрудничество было совместным.

Ранее сообщалось, что в клубе было недопонимания между Гаттузо, владельцем Рокко Коммиссо и спортивным директором .

Итальянский специалист, приняв предложение «Фиорентины», рассчитывал на усиление состава. Однако по некоторым футболистам достигнуть договоренностей не удалось.

В частности, это касалось и . Это игроки, интересы которых представляет . Агентом Гаттузо является тоже Мендеш.

Гаттузо стал главным тренером «Фиорентины» 25 мая.