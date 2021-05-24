Гаттузо покинул «Фиорентину». Он возглавил команду меньше месяца назад

Дженнаро Гаттузо ушел с поста главного тренера «Фиорентины».
В заявлении клуба отмечаются, что решение прекратить сотрудничество было совместным.
Ранее сообщалось, что в клубе было недопонимания между Гаттузо, владельцем Рокко Коммиссо и спортивным директором Джанкарло Антоньони.
Итальянский специалист, приняв предложение «Фиорентины», рассчитывал на усиление состава. Однако по некоторым футболистам достигнуть договоренностей не удалось.
В частности, это касалось Николаса Гонсалеса и Сержиу Оливейра. Это игроки, интересы которых представляет Жорже Мендеш. Агентом Гаттузо является тоже Мендеш.
Гаттузо стал главным тренером «Фиорентины» 25 мая.