«Наш МИД может подать в суд». Журова об оскорбительных кричалках украинских фанатов в адрес Путина

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала поведение фанатов сборной Украины, которые во время матча с Северной Македонией (2:1) начали скандировать оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

Украинские фанаты скандировали «Путин – #####».

«Говорить о человеческом и культурном здесь не приходится. Украинская делегация такие вещи в ПАСЕ произносит, что уж тут говорить про болельщиков.

Понятно, что они заведенные и делают это специально, с определенной целью. Они ждут нашей реакции. Все рассчитано и спланировано на это.

Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов. Можно выразить свое мнение другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране.

Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будет выразить дипломатическую ноту протеста не только , но и стране проведения этого матча – Румынии.

Организаторы должны были это пресечь и сделать как минимум замечание. Украина играет с Северной Македонией, при чем здесь вообще Россия? С какого вообще рожна они решили вспомнить Путина? Я этого не понимаю», – сказала Журова