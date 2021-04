Тухель признан лучшим тренером АПЛ в марте

Главный тренер Томас Тухель назван лучшим тренером месяца в .

«Синие» в марте выиграли два матча и один раз сыграли вничью.

Немецкий специалист получил награду уже на второй полный месяц в клубе.

Также на награду претендовали («Брайтон»), («Лестер») и («Манчестер Юнайтед»).

Huge congratulations to (@sagarakelvin2) of @ChelseaFC, March’s Barclays Manager of the Month in the @PremierLeague. 👏⚽️



It’s #AllToPlayFor pic.twitter.com/TbvSgcworn