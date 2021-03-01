Тренерский совет СБР признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21

Тренерский совет Союза биатлонистов России ( ) признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21.

«Женская и мужская основные команды получили оценку удовлетворительно (по шкале – удовлетворительно / неудовлетворительно) на Тренерском совете в Ханты-Мансийске», – сообщили в СБР.

За удовлетворительную оценку мужской команде (тренер – Юрий Каминский) проголосовали единогласно. В голосовании по женскому составу (тренер – Михаил Шашилов) два делегата из 57 поставили оценку неудовлетворительно.

На этапах Кубка мира российские биатлонисты завоевали 7 наград (3-2-2), в том числе бронзу чемпионата мира-2021 в Поклюке.

В общем зачете Кубка мира лучшими стали (17-е место) и (19-е место).

Женская команда потеряла максимальную квоту на следующий сезон, заняв в Кубке наций 6-е место.

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