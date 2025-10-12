ЦСКА завоевал женский Кубок, обыграв «Зенит» по пенальти. Это 4-я победа женской команды армейцев в турнире
ЦСКА стал обладателем женского WINLINE Кубка России.
Футболистки красно-синих по пенальти обыграли «Зенит» (0:0, 4:3 по пен.) в финальном матче.
Это победа стала четвертой для женского ЦСКА в турнире. Ранее армейский клуб побеждал в 2002, 2003 и 2004 годах.
Женская команда «Зенита» 4 раза принимала участие в матче за трофей, однако ни разу не добилась успеха.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЖФК ЦСКА
