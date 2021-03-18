Бензема – лучший игрок Ла Лиги в марте. У него 5 голов в 3 матчах

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Вильярреал Атлетико Бетис Лионель Месси Ла Лига рейтинги Ян Облак Даниэль Васс Жерар Морено Борха Иглесиас Юссеф Эн-Несири Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Ла Лиги в марте.

В прошедшем месяце француз забил 5 голов в 3 матчах Ла Лиги, в которых он принял участие. 33-летний форвард отличился в играх с «Атлетико» (1:1), а также сделал по дублю в матчах с «Эльче» (2:1) и «Сельтой» (3:1).

В споре за приз лучшему игроку марта Бензема обошел Лионеля Месси («Барселона»), Яна Облака («Атлетико»), Юссефа Эн-Несири («Севилья»), Даниэля Васса («Валенсия»), Борху Иглесиаса («Бетис») и Жерара Морено («Вильярреал»). 

В этом сезоне форвард «Реала» провел 24 матча в Ла Лиге, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья