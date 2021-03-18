Бензема – лучший игрок Ла Лиги в марте. У него 5 голов в 3 матчах

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком в марте.

В прошедшем месяце француз забил 5 голов в 3 матчах Ла Лиги, в которых он принял участие. 33-летний форвард отличился в играх с «Атлетико» (1:1), а также сделал по дублю в матчах с «Эльче» (2:1) и «Сельтой» (3:1).

В споре за приз лучшему игроку марта Бензема обошел ( ), Яна Облака («Атлетико»), Юссефа Эн-Несири («Севилья»), Даниэля Васса («Валенсия»), Борху Иглесиаса («Бетис») и Жерара Морено («Вильярреал»).

В этом сезоне форвард провел 24 матча в Ла Лиге, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.