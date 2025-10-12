Глава УЕФА Чеферин допустил изменение формата квалификации к Евро: «Будет интереснее»
Президент УЕФА допустил изменение формата квалификации к Евро.
«Возможно, отборочные матчи могли бы быть другими.
Матчей не станет больше, но формат будет более интересным. Сейчас мы об этом думаем», – сказал Александер Чеферин.
УЕФА может изменить формат квалификации ЧМ и Евро из-за снижения доходов. Рассмотрят использование Лиги наций как отборочного турнира или общую таблицу, как в еврокубках (The Times)
