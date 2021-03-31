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    «Уорриорз» могут предложить Карри контракт на 217 млн долларов

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

    «Голден Стэйт» планирует продлить соглашение с разыгрывающим Стефеном Карри летом 2021 года.

    Как сообщает The Athletic, «Уорриорз» могут предложить продление на 217 млн долларов 33-летнему баскетболисту. Переговоры продолжатся по окончании сезона.

    Новый контракт будет рассчитан на 4 года, Карри может вновь стать самым высокооплачиваемым игроком НБА.

    По нынешнему соглашению Стефен получает более 43 млн долларов в год, контракт истекает летом 2022 года. Если Карри подпишет продление, то, скорее всего, проведет в «Уорриорз» как минимум 17 сезонов – только 6 игроков в истории НБА провели 17 или более сезонов за один клуб.

    Стефен Карри отметил день рождения на площадке: обыграл лучшую команду НБА и набрал 32 очка (но обидно промазал штрафной в концовке)

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