Дешам о травме Мбаппе: «Можно спросить, неужели было необходимо так много играть? Но мы много разговаривали с Килианом – до этого удара не было особых проблем»

Дидье Дешам высказался о травме Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции был заменен на 83-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном (3:0). До этого игрок «Реала » сообщил , что решил отправиться в национальную команду, несмотря на проблемы с голеностопом.

«Неужели было необходимо так много играть? Мы всегда можем задать себе этот вопрос, но я много разговаривал с Килианом , будь то на неделе, перед матчем, в перерыве или во втором тайме... Мы не застрахованы от этого.

Ситуация не ухудшилась. Боль не усилилась, но удар был. Перед тем, как я его заменил, он получил удар точно в то место, где болела лодыжка. Конечно, он сразу же остановился.

Без этого удара, учитывая его форму, не было никаких особых проблем. В футболе есть контакты, и, к сожалению, можно получить травму», – сказал главный тренер сборной Франции в эфире TF1.

Мбаппе избежал серьезной травмы. Он сможет тренироваться с «Реалом» на следующей неделе