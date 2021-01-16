Евролига. ЦСКА – «Химки», «Зенит» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

В пятницу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится дерби между московским ЦСКА и подмосковными «Химками».

Санкт-петербургский «Зенит» примет французский «Виллербан».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 23-9, Анадолу Эфес Турция – 22-11, ЦСКА Россия – 21-10, Фенербахче Турция – 20-12, Милан Италия – 20-13, Бавария Германия – 20-13, Реал Испания – 18-14, Баскония Испания – 18-15, Зенит Россия – 17-14, Валенсия Испания – 17-15, Жальгирис Литва – 16-17, Олимпиакос Греция – 15-17, Маккаби Плейтика Израиль – 13-18, Виллербан Франция – 12-19, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 11-21, Црвена Звезда Сербия – 10-23, Химки Россия – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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