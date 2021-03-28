Лыжи. Чемпионат России. Команда Большунова и Терентьева победила в эстафете, команда Спицова и Белова – 2-я

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Сегодня в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Северо-Западного федерального округа.

Лыжные гонки

Чемпионат России 

Тюмень

Мужчины

Эстафета 

1. Северо-Западный ФО (Александр Терентьев, Александр Гребенько, Алексей Шемякин, Александр Большунов) – 1:44.02,4

2. Тюменская область-1 (Глеб Ретивых, Евгений Белов, Денис Спицов, Иван Якимушкин) – 35,4

3. Республика Коми-1 (Станислав Волженцев, Илья Семиков, Илья Порошкин, Ермил Вокуев) – 1.20,7

4. Нижегородская область (Петр Седов, Александр Кулешов, Никита Родионов, Артем Мальцев) – 2.45,2

5. Ханты-Мансийский АО – Югра-1 (Рифат Сафиуллин, Сергей Турышев, Сергей Устюгов, Евгений Дементьев) – 2.45,4...

7. Сахалинская область (Андрей Краснов, Александр Бессмертных, Алексей Черноусов, Иван Кириллов) – 3.35,0...

9. Татарстан-1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Артем Николаев, Антон Тимашов) – 4.06,8

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