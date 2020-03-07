НБА. «Даллас» против «Нью-Йорка», «Портленд» встретится с «Милуоки» и другие матчи

В пятницу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Даллас» Дончича и Порзингиса в гостях встретится с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла.
Лидирующая в сезоне «Юта» примет «Чикаго» Лавина и Вучевича. «Портленд» Дэмиана Лилларда сыграет на своей площадке с «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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