НБА. «Даллас» против «Нью-Йорка», «Портленд» встретится с «Милуоки» и другие матчи

В пятницу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

Дончича и Порзингиса в гостях встретится с Джулиуса Рэндла.

Лидирующая в сезоне «Юта» примет Лавина и Вучевича. Дэмиана Лилларда сыграет на своей площадке с Янниса Адетокумбо.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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