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    НБА. «Даллас» против «Нью-Йорка», «Портленд» встретится с «Милуоки» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Даллас Милуоки Нью-Йорк Портленд НБА Юта Баскетбол

    В пятницу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

    «Даллас» Дончича и Порзингиса в гостях встретится с «Нью-Йорком» Джулиуса Рэндла.

    Лидирующая в сезоне «Юта» примет «Чикаго» Лавина и Вучевича. «Портленд» Дэмиана Лилларда сыграет на своей площадке с «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Голден Стэйт
    Дата проведения
    3 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Хьюстон
    Дата проведения
    3 апреля, 02.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Даллас
    Дата проведения
    3 апреля, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Индиана – Шарлотт
    Дата проведения
    3 апреля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Мемфис – Миннесота
    Дата проведения
    3 апреля, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Юта – Чикаго
    Дата проведения
    3 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Атланта
    Дата проведения
    3 апреля, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Милуоки
    Дата проведения
    3 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Лейкерс
    Дата проведения
    3 апреля, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    3 апреля, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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