Тарас Бурлак назвал Дениса Глушакова легендой «Спартака».

В субботу прошел прощальный матч 38‑летнего Глушакова с участием ветеранов «Спартака» и «Локомотива» (0:1).

– Какие эмоции после такого матча?

– Денис пришел в «Локомотив» в 20 лет, мне тогда было 17. Мы жили рядом: я – на «Сокольниках», он – на «Преображенской площади». У меня тогда не было машины, поэтому Денис меня возил на тренировки постоянно. Мы вместе прошли этот путь из дублеров, но он был старше и быстрее заиграл. Я рад, что он позвал меня на такой матч. Самое главное, что это был праздник для Дениса, который он заслужил своей карьерой.

– Было ли желание у Глушакова на старте карьеры играть в Европе?

– Когда он начинал играть, то у него цель была просто закрепиться во взрослом футболе, в «Локомотиве», попасть в сборную. У Дениса хорошая карьера, он поиграл в сборной, всегда боролся за чемпионство. Денис точно не жалеет ни о чем.

– Можно назвать Глушакова легендой и «Спартака», и «Локомотива»?

– Денис больше легенда «Спартака», чем «Локомотива», где он не выигрывал никаких трофеев. Он внес весомый вклад, заиграл там, но назвать его легендой «Локомотива» нельзя. Легенды этого клуба – Лоськов, Маминов и другие, – сказал экс-защитник «Локомотива».