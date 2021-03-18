«Я бы никогда не встал на колено. Там за белыми бегают, убивают – это нормально?» Широков о Левникове

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об арбитре , вставшем на колено в рамках акции в поддержку движения Black Lives Matter перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).

«Может, Левников подыграть хочет иностранцам. Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встает из-за этого.

Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают – это нормально?» – заявил Широков.

Ранее бригада российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым не встала на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» Менхенгладбах (2:0).