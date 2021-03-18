«Барса» может отказаться от Вейналдума из-за проблем с деньгами. Вместо него хотят перевести Мориба в основу

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«Барселона» может отказаться от подписания контракта с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдумом, который летом станет свободным агентом.

Из-за сложной финансовой ситуации у клуба может возникнуть необходимость отказаться от Вейналдума. Вместо этого руководсто «Барселоны» хочет обсудить с главным тренером команды Роналдом Куманом и его штабом перевод 18-летнего хавбека Илайша Мориба в основу клуба на постоянной основе, пишет Sky Sports.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы работа с воспитанниками Ла Масии вновь стала приоритетом клуба. Мориба дебютировал в основе «Барсы» в январе и за это время провел 5 матчей в Ла Лиге, в которых забил один гол и сделал два результативных паса.

При этом, как сообщается, «Ливерпуль» все еще хочет сохранить Вейналдума в составе. Клуб предложил ему новый контракт, который пока изучает сторона игрока.

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