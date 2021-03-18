«Марадона – герой Аргентины. Такого, как он, больше никогда не будет». Экс-форвард «Челси» Ди Санто о Диего

Бывший нападающий «Челси» рассказал о том, какие эмоции испытал от встречи с , когда тот посетил базу клуба в 2008 году.

«Встреча с Диего стала потрясающим событием. Мечта сбылась. Никто не знал, что он приедет.

Когда каждый из нас увидел его, мы были очень взволнованы. Он не говорил ни на одном языке, кроме итальянского и испанского, и я был там единственным аргентинцем.

Мне посчастливилось поговорить с ним. Для меня Диего был и всегда будет одним из величайших игроков всех времен. Такого, как он, больше никогда не будет.

Наше поколение не видело, как он играет, но мы знали его по легендам, которые рассказывали нам наши родители, бабушки и дедушки. Мы смотрели видео. Он – герой Аргентины. Нет слов, чтобы объяснить, что Диего значит для нас.

Я был поражен тем, что могу встретиться с ним, обнять его и поговорить с ним. Я всегда буду хранить эти воспоминания. Он кумир и один из великих», – сказал Ди Санто.