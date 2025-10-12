Пепе о Роналду: «На предсезонке в «Спортинге» было 2 тренировки в день – после первой он съедал грушу или яблоко и шел в спортзал. Хороший лидер не навязывает правила, а показывает примером»
Пепе рассказал о начале их дружбы с Криштиану Роналду.
«Любопытно, что я познакомился с семьей Криша на Мадейре. В 2003 году я приехал на предсезонную подготовку в «Спортинг» и встретился с ним, наше общение началось там.
Мы тренировались два раза в день, и в 17 лет он уходил с занятий в 14:00, съедал грушу или яблоко, и шел в спортзал. Это показывает, какой он [человек].
Он все еще бьет рекорды, это непросто в таком возрасте. Лидеры всегда стараются подавать пример.
Хороший лидер не навязывает правила или слова, а показывает своим примером. Это касается распорядка дня, диеты, отдыха, восстановления сил, уважения и желания всегда побеждать...» – заявил экс-защитник сборной Португалии.
