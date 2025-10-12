Александр Мостовой: «За Батракова дадут больше, чем «Монако» заплатило за Головина. Алексей стоил бы 50 млн, если бы играл в ЛЧ»

Александр Мостовой высказался о перспективах Алексея Батракова.

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу – дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть.

Думаю, за Батракова заплатят больше, чем «Монако» заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игрков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», – сказал экс-хавбек сборной России.

Напомним «Монако » в 2018 году купило Головина у ЦСКА за 30 млн евро.