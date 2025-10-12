  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «За Батракова дадут больше, чем «Монако» заплатило за Головина. Алексей стоил бы 50 млн, если бы играл в ЛЧ»
3

Александр Мостовой: «За Батракова дадут больше, чем «Монако» заплатило за Головина. Алексей стоил бы 50 млн, если бы играл в ЛЧ»

Александр Мостовой высказался о перспективах Алексея Батракова.

«Предположу, что отъезд Батраков в Европу – дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Все данные у него для этого есть.

Думаю, за Батракова заплатят больше, чем «Монако» заплатило за Головина в свое время. Все-таки сейчас космические деньги платят за игрков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил миллионов 50 евро», – сказал экс-хавбек сборной России.

Напомним «Монако» в 2018 году купило Головина у ЦСКА за 30 млн евро.

Как вам дерби?24725 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: РБ Спорт
logoАлексей Батраков
logoМонако
logoАлександр Головин
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Колосков о 2:1 с Ираном: «Россия – сборная-трудяга, игроки дружно бились на поле. Но игра больше озадачивает, чем обнадеживает, если ставить задачей официальные матчи»
2сегодня, 09:26
Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»
50вчера, 04:38
Батраков дал издали – и Россия обыграла участника ЧМ-2026. Оба гола – из «Локо»
7610 октября, 22:05
Дмитрий Губерниев: «Батраков – лучший футболист России! Это ясно всем!»
3310 октября, 21:43
Главные новости
Слуцкий выложил фото с Федерером: «Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена. Восторгаюсь его талантом»
26 минут назадФото
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр против Сан-Марино
1348 минут назадLive
Защитник Португалии Вейга о Роналду, не забившем с пенальти Ирландии: «Криштиану не за что извиняться, учитывая его отличную игру и все, что он сделал для португальского футбола»
655 минут назад
«МЮ» не будет рассматривать Тухеля на пост главного тренера в случае отставки Аморима (The Sun)
17сегодня, 12:45
Глушенков о возвращении России: «Мы готовы бороться с топ-сборными – Франция, Англия, Испания. Главное, чтобы был такой шанс»
36сегодня, 12:26
Узнаете футболиста сборной России по географии карьеры?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Кафанов об игре Максименко против ЦСКА: «Ни в одном из мячей претензий быть не должно. Он не ошибается, из-за него команда очков не теряет»
72сегодня, 11:37
Генсек РФС о том, что Дегтярев может не согласовать Карпина: «Да, но но это не оценочная категория, а формальная процедура. Если тренер не соответствует нормативным требованиям»
18сегодня, 11:18
Килиан Мбаппе: «Роналду – номер один, эталон «Реала». Всегда был примером для меня, он дает мне советы»
33сегодня, 10:55
Глебов из ЦСКА интересен «Интеру», «Аталанте», «Ньюкаслу» и «Лейпцигу» (Экрем Конур)
95сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Саттон о Кейне: «Он не просто феноменальный бомбардир, его мозг работает фантастически. Игроков Англии критикуют на крупных турнирах, и первым в очереди оказывается известный капитан»
11 минут назад
Коло Туре о «Непобедимых»: «Мы были братьями – вместе тренировались, Виейра устраивал семейные ужины. Венгер был мне почти отцом, тренеры подталкивали «Арсенал» к высоким целям»
27 минут назад
Глава УЕФА Чеферин допустил изменение формата квалификации к Евро: «Будет интереснее»
34 минуты назад
Дешам о травме Мбаппе: «Можно спросить, неужели было необходимо так много играть? Но мы много разговаривали с Килианом – до этого удара не было особых проблем»
140 минут назад
Первая лига. «Ротор» играет с «Черноморцем»
2051 минуту назадLive
Саша Илич: «Надеюсь, «Спартак» даст Станковичу больше времени. Сдерживать эмоции сложно, непросто взять и стать более спокойным»
558 минут назад
Спаллетти об Икарди в «Интере»: «Один из моих сильнейших игроков в штрафной, большой профессионал. Проблема была в том, что происходило вокруг него»
3сегодня, 12:44
Андрей Канчельскис: «В «Спартаке» должны сделать выводы, как Ваноли ушел из клуба. У них семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит»
4сегодня, 12:32
«Зенит» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче – 6:2. Соболев забил, у Гонду и Ерохина по дублю
1сегодня, 12:17
Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»
9сегодня, 12:16