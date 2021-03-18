Лыжник Якимушкин о Дзюбе: «Футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать, получают больше, чем все лыжники вместе взятые»

Российский лыжник Иван Якимушкин, ставший вторым в общем зачете Кубка мира, сравнил доходы в футболе и лыжных видах.

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ранее поделился мыслями после мужской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021: «Второй этап, конечно, профукали жестко».

– Если сравнивать с другими видами спорта: вы согласны, что лыжники недополучают в финансовом плане? Что можно было бы сделать, чтобы привлечь больше внимания?

– Смотря с кем сравнивать. Спортсмены из менее публичных видов спорта зарабатывают, думаю, поменьше.

А какие-нибудь футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать жестко (Дзюба не реализовал 2 пенальти в весенней части РПЛ – в игре с «Рубином» и ЦСКА – прим. Sports.ru), получают больше, чем вся ФЛГР и все лыжники вместе взятые.

Не думаю, что все только от зрительского интереса зависит, между нами в этом плане ведь точно не такая большая пропасть. Но шутки шутками, а возможность хорошо заработать самим у нас тоже есть, так что мне жаловаться не на что.

Чтобы привлечь больше внимания, нужно, чтобы другие страны были более конкурентоспособны. Будет здорово, если китайцы смогут удивить на домашней Олимпиаде и дальше будут выступать на высоком уровне. Там точно много новой аудитории можно привлечь, – сказал Якимушкин.