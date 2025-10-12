Коло Туре о «Непобедимых»: «Мы были братьями – вместе тренировались, Виейра устраивал семейные ужины. Венгер был мне почти отцом, тренеры подталкивали «Арсенал» к высоким целям»

Коло Туре рассказал о причинах успеха «Непобедимых» «Арсенала».

«Непобедимые» (The Invincibles – Спортс’‘) – команда Арсена Венгера , выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах.

«Мы были непобедимы, и это также объяснялось тем, что мы были братьями. Мы вместе тренировались и ужинали. Патрик [Виейра ] устраивал ужины у себя дома, в том числе с семьями.

Это также было обусловлено нашей привязанностью друг к другу. У нас до сих пор есть группа в WhatsApp, и мы поддерживаем связь, чтобы пожелать друг другу удачи или поделиться важными новостями. Я понимаю, что мне действительно повезло быть частью той команды.

Дело было в командном духе. У нас было так много отличных игроков, и тренеры подталкивали нас к достижению очень высоких целей. Венгер был для меня почти отцом.

Каждый раз, играя за «Арсенал», я представлял свою семью. Когда я пришел в «Арсенал», я увидел, какая здесь невероятная организация... В плане питания, гарантированных часов отдыха. Венгер научил нас придерживаться сбалансированного рациона», – сказал экс-защитник «Арсенала ».