«Реал» готов продать Эдегора. Клубу нужны средства для трансфера Холанда или Мбаппе

«Реал» ищет способ собрать средства на трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда или нападающего «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
В связи с этим мадридцы готовы выслушать предложения о трансфере хавбека Мартина Эдегора, выступающего за «Арсенал» на правах аренды, сообщает The Times.
«Арсенал», в свою очередь, заинтересован в выкупе норвежца.
Также «сливочные» намерены продать еще нескольких игроков, включая Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Луку Йовича.
Эдегор забил 1 гол в 8 матчах АПЛ. Статистику 22-летнего норвежца смотрите здесь.
В Норвегии растет суперпоколение (не только Холанд и Эдегор). Дело в системе: 100 новых полей в год, школы в деревнях, акцент на технику и интеллект