«Реал» готов продать Эдегора. Клубу нужны средства для трансфера Холанда или Мбаппе

ищет способ собрать средства на трансфер форварда дортмундской Эрлинга Холанда или нападающего .

В связи с этим мадридцы готовы выслушать предложения о трансфере хавбека Мартина Эдегора, выступающего за на правах аренды, сообщает The Times.

«Арсенал», в свою очередь, заинтересован в выкупе норвежца.

Также «сливочные» намерены продать еще нескольких игроков, включая Гарета Бэйла, Дани Себальоса и Луку Йовича.

Эдегор забил 1 гол в 8 матчах АПЛ. Статистику 22-летнего норвежца смотрите здесь.

В Норвегии растет суперпоколение (не только Холанд и Эдегор). Дело в системе: 100 новых полей в год, школы в деревнях, акцент на технику и интеллект