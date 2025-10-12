  • Спортс
10

Зидан о будущем: «Я обязательно вернусь к тренерской работе. Одна из моих целей – сборная Франции»

Зинедин Зидан ответил на вопрос о своем профессиональном будущем.

«Я обязательно вернусь к тренерской работе.

Работа в «Ювентусе»? Не знаю, почему этого не произошло. Он всегда в моем сердце, потому что дал мне так много.

Не знаю, что меня ждет в будущем. Одна из моих целей – тренировать сборную Франции. Посмотрим», – заявил экс-полузащитник «Ювентуса», «Реала» и французской сборной.

Напомним, Дидье Дешам покинет пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2026.

Зидан готовится возглавить сборную Франции. Тренер смотрит Лигу 1 и европейские матчи, делает заметки, у него есть идеи об игре команды (L’Équipe)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoСборная Франции по футболу
logoЗинедин Зидан
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoЮвентус
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
