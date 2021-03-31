Форварда «Нью-Джерси» Гусева не забрали с драфта отказов. У него 5 очков в 20 матчах

Теги Нью-Джерси НХЛ Никита Гусев Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев прошел процедуру драфта отказов.

Ни один из клубов НХЛ не заинтересовался российским форвардом.

В нынешнем сезоне 28-летний Гусев набрал 5 (2+3) очков при полезности «-11» в 20 матчах.

В среднем он проводит на льду 13 минут и 31 секунду. Последний матч за «Дэвилс» Гусев провел 20 марта. Его статистику можно посмотреть здесь.

Зарплата форварда составляет 4,5 миллиона долларов. Соглашение действует до конца сезона. 

Агент Гусева: «Велика вероятность, что он не останется в «Нью-Джерси», но продолжит карьеру в НХЛ»

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