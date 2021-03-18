«Барса» хочет купить Кейна, если не сможет взять Холанда. Форвард «Тоттенхэма» не против перехода

хочет приобрести центрального нападающего в летнее трансферное окно.

В случае, если клубу не удастся купить Эрлинга Холанда, который остается главной целью каталонцев, у дортмундской , «Барселона» хочет подписать форварда Харри Кейна, пишет Diario Sport.

В руководстве «Барсы» предпочитают Холанда, поскольку он гораздо моложе и может сильно прогрессировать. В клубе понимают, насколько сложно будет купить норвежца у «Боруссии», поэтому рассматривают и другие варианты.

27-летний нападающий хочет попробовать себя за пределами Англии. При этом руководство «Тоттенхэма» не хочет отпускать Кейна в английские клубы, чтобы не усиливать прямых конкурентов, поэтому переход игрока в «Барсу» возможен. Футболист, как сообщается, хотел бы присоединиться к каталонскому клубу.

«Барса» получила множество отчетов по Кейну, и все они носят положительный характер. В частности, в них рассказывается о профессионализме и высоком уровне игры нападающего.

Также «Барселона» не отказывается от варианта с приобретением форварда Лаутаро Мартинеса. О возобновлении интереса каталонцев к 23-летнему игроку уже сообщалось ранее.

В этом сезоне англичанин забил 17 голов и сделал 13 результативных передач в 27 матчах . С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.