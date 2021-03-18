Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российского лыжника , ставшего вторым в общем зачете Кубка мира, за слова о разнице в доходах в футболе и лыжных видах.

«Я сколько работаю на телевидении, каждый раз слышу о разнице доходов. Зависть – плохое чувство, поэтому Ване Якимушкину я могу посоветовать обыгрывать Большунова, взять Кубок мира, стать трехкратным олимпийским чемпионом, и у него будет такая куча денег, что любой Дзюба позавидует.

А то поддеть футболистов сейчас может каждый, Дзюба свои деньги заслуживает, отрабатывает. Ваня тоже большой молодец, он хороший лыжник, так что надо стремиться, развиваться.

Я вот, например, зная о гонорарах Урганта, Светлакова – всегда стремился соответствовать этому уровню. А рассказывать о том, кто больше зарабатывает, совсем сейчас несолидно.

Понятно, что Ваня мог обидеться на слова Дзюбы о проваленном втором этапе на эстафете ЧМ, который как раз бежал Якимушкин. Но Дзюба тогда опечалился так же, как и все мы. Мы тогда радовались за Червоткина, который выиграл первый этап, а потом расстраивались, когда Якимушкин все проиграл. Но они каждый раз все друг на друга обижаются почему-то.

Поэтому я мечтаю дожить до момента, когда мы будем обсуждать, что Якимушкин сказал про скиатлон, а не про », – заявил Губерниев.

Лыжник Якимушкин о Дзюбе: «Футболисты, которые могут два пенальти подряд профукать, получают больше, чем все лыжники вместе взятые»