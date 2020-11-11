Рибальта написал заявление об уходе из «Зенита» и покинет клуб к концу апреля

Хавьер Рибальта в ближайшее время покинет пост спортивного директора «Зенита».
По данным «РБ Спорт», менеджер написал заявление об уходе и уйдет из клуба до конца апреля.
Срок его действующего контракта с «Зенитом» был рассчитан до конца сезона-2020/21.
Рибальта не стал давать комментарии по этому поводу:
– Правда ли, что с 15 апреля вы покидаете «Зенит»?
– Я не могу и не хочу говорить об этом сейчас.
– Но вы уходите из «Зенита», так?
– На данный момент я в «Зените», поэтому сейчас не буду говорить.
– Когда вам набрать, чтобы вы смогли об этом говорить?
– На следующей неделе, – сказал испанец.
Рибальта пришел в «Зенит» в июле 2018 года. Сообщалось, что интерес к менеджеру проявляет «Парма».