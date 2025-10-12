Агент Батракова: «Отступных для российских клубов нет. Алексей видит следующий шаг в большом европейском клубе»

Агент Алексея Батракова высказался о планах своего клиента.

«Отступных в контракте Батракова для российских клубов нет. Алексей видит развитие своей карьеры, следующий шаг – в большом европейском клубе.

На момент, когда мы подписывали контракт, Алексей точно не рассматривал переход в другой российский клуб. Сейчас, наверное, тоже нет. Что будет в будущем, прогнозировать сложно, сами понимаете», – сказал Владимир Кузьмичев .

В этом сезоне Мир РПЛ Батраков забил 9 голов и сделал три голевые передачи.