Агент Батракова: «Отступных для российских клубов нет. Алексей видит следующий шаг в большом европейском клубе»
Агент Алексея Батракова высказался о планах своего клиента.
«Отступных в контракте Батракова для российских клубов нет. Алексей видит развитие своей карьеры, следующий шаг – в большом европейском клубе.
На момент, когда мы подписывали контракт, Алексей точно не рассматривал переход в другой российский клуб. Сейчас, наверное, тоже нет. Что будет в будущем, прогнозировать сложно, сами понимаете», – сказал Владимир Кузьмичев.
В этом сезоне Мир РПЛ Батраков забил 9 голов и сделал три голевые передачи.
