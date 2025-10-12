  • Спортс
  • Саттон о Кейне: «Он не просто феноменальный бомбардир, его мозг работает фантастически. Игроков Англии критикуют на крупных турнирах, и первым в очереди оказывается известный капитан»
Саттон о Кейне: «Он не просто феноменальный бомбардир, его мозг работает фантастически. Игроков Англии критикуют на крупных турнирах, и первым в очереди оказывается известный капитан»

Крис Саттон согласен, что заслуги Харри Кейна в сборной недооцениваются.

«Все, кто играл с ним или против него, в восторге от него. Если люди не воздают ему должного, возможно, потому, что он главный игрок сборной Англии уже так долго. Иногда люди готовы тебя раскритиковать.

Игроков Англии оценивают на крупных турнирах, и, если они не выигрывают, их критикуют, и первым в очереди обычно оказывается известный капитан.

Имеют место соперничество, командная вражда и социальные сети, и найдутся те, кто будет его критиковать, но никто из тех, кто играл на достаточно высоком уровне, не усомнится в нем. И я думаю, большинство беспристрастных болельщиков понимают, что за игрок Харри Кейн.

Он никогда не отличался высокой скоростью, но его мозг работает фантастически. Он не просто феноменальный бомбардир, он обладает способностью глубоко опускаться и влиять на игру, демонстрируя прекрасную осведомленность, передачи и видение поля», – заявил экс-форвард сборной Англии Саттон.

Саттон о Кейне: «Харри – машина по забиванию голов, никто в сборной не близок к его уровню сейчас. Он обязан быть в числе лучших форвардов сборной Англии всех времен»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoХарри Кейн
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
Крис Саттон
болельщики
