Слуцкий выложил фото с Федерером: «Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена. Восторгаюсь его талантом»

Леонид Слуцкий выложил фото с Роджером Федерером.

«Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена (по моей версии) Роджером Федерером .

Восторгаюсь его талантом, особенно одноруким бекхэндом🔝. А кто для вас лучший теннисист за всю историю?» – написал тренер «Шанхая » в соцсетях.

Фото: соцсети Леонида Слуцкого