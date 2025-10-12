Слуцкий выложил фото с Федерером: «Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена. Восторгаюсь его талантом»

  • Спортс
Леонид Слуцкий выложил фото с Роджером Федерером.

«Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена (по моей версии) Роджером Федерером.

Восторгаюсь его талантом, особенно одноруким бекхэндом🔝. А кто для вас лучший теннисист за всю историю?» – написал тренер «Шанхая» в соцсетях.

Фото: соцсети Леонида Слуцкого

