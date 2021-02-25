Шипачев просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого («СЭ»)

Нападающий московского дал команде неделю на ответ по поводу ситуации с контрактом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок действующего соглашения игрока с клубом рассчитан до 30 апреля. Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило Шипачеву новый контракт по схеме «2+1».

Отмечается, что форвард хочет повторения условий этого сезона (120 миллионов рублей в год) и сохранения в команде Дмитрия Кагарлицкого.

Напомним, ранее сообщалось, что Шипачевым интересуется «Автомобилист».

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 57 играх регулярного чемпионата и набрал 67 (20+47) очков.

В 10 матчах плей-офф он отметился 7 (1+6) баллами.

Срок соглашения Кагарлицкого истекает 30 апреля. В его активе 47 (14+33) очков в 59 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 5 (2+3) баллов в 6 матчах.