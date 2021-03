Русский подиум на ЧМ по фигурке, СКА в финале Запада, ЦСКА предлагает Оличу контракт на год, Анри ушел из соцсетей из-за расизма и другие новости утра

1. 🥇🥈🥉 Российская фигуристка Анна Щербакова победила на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме, Елизавета Туктамышева завоевала серебро, Александра Трусова – бронзу.

Россиянки заняли весь подиум в женском катании впервые в истории. Этери Тутберидзе привела третью спортсменку к золоту чемпионата мира. У нее побеждали Загитова, Медведева и Щербакова.

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец, Степанова и Букин – 5-е, Загорски и Гурейро – 10-е.

2. Кубок Гагарина. 2-й раунд. СКА вышел в финал Запада, обыграв «Динамо» со счетом 4-1 в серии. «Авангард» победил «Магнитку» 4:0 и повел 3-2 в серии.

3. ЦСКА предлагает Ивице Оличу контракт на год. Обсуждается опция автоматического продления еще на сезон.

4. Бывший нападающий «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри ушел из соцсетей в знак протеста против их бездействия в отношении расизма и оскорблений.

5. Гран-при Бахрейна-2021. 2-я практика. Макс Ферстаппен из «Ред Булла» первый, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 20-й

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Овечкин сделал дубль (722-я и 723-я шайбы, до Дионна – 8 голов), у Самсонова – первый шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь.

7. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА, забил Японии за олимпийскую сборную Аргентины. У него 3 гола в 4 последних матчах.

8. НБА. 44 очка Хардена помогли «Бруклину» победить «Детройт», «Бостон» обыграл в гостях «Милуоки» и другие результаты.

9. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что не планирует уходить от тренера Евгения Плющенко.

10. Теннис. Miami Open. В мужской сетке Медведев и Хачанов вышли в 3-й круг. У женщин этого же добились Калинская и Самсонова.

11. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не верит в возвращение Хабиба Нурмагомедова в промоушен. Ранее спортсмен заявил о завершении карьеры.

12. «Боруссия» оценила Холанда в 180 млн евро и надеется, что цена отпугнет топ-клубы.

13. Украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар – первые женщины-арбитры, назначенные на матчи мужского отбора ЧМ.

14. В рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» дома крупно проиграли санкт-петербургскому «Зениту» (70:91).

15. «Реал» надеется, что «Тоттенхэм» выкупит Бэйла. Мадридцы не хотят платить ему 15 млн евро в последний год контракта.

16. Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий дал 5 млн рублей Леониду Слуцкому на стадион в Волгограде, а всего проект стоит 86 млн.

17. Игрок «Вест Хэма» Боуэн извинился за расистское слово, написанное им 9 лет назад в твиттере. FA начала расследование.

18. Тина Канделаки спродюсирует спортивные шоу для видеосервиса Premier. Одно из них – реалити «Ростов-на-кону».

Цитаты дня.

Москвина о произвольной Мишиной и Галлямова под We are the champions: «Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость»

Психолог о словах про «срыв дамбы» у Промеса: «Спартаку» стоило бы напрячься, но клуб отреагировал выплеском агрессии»

«Российские СМИ и тролли атаковали меня, называя расисткой. Это неприемлемо». Дюамель сделала заявление после слов о Щербаковой

Черчесов о матче со Словенией: «Россия – единственная страна, где жизнь нормально протекает. Рады, что будут болельщики»

Виллиан о расизме: «Мы встаем на колено, но я не вижу никакого прогресса. Нужны меры»

Леонид Слуцкий: «Я не люблю судей. А кто их любит? Они сами виноваты. Ни разу от нашего арбитра не слышал: «Я ошибся»

Татьяна Тарасова: «Трусова делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных. Программы не видно»