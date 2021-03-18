«Боруссия» оценила Холанда в 180 млн евро и надеется, что цена отпугнет топ-клубы

Дортмундская «Боруссия» установила трансферную стоимость форварда Эрлинга Холанда на летнее трансферное окно.

Немецкий клуб оценил 20-летнего игрока в 180 миллионов евро, сообщает ESPN.

В «Боруссии» надеются, что такая цена отпугнет топ-клубы, что позволит Холанду остаться в команде еще на один год.

Такую же тактику дортмундцы использовали в прошлым летом, когда многие интересовались вингером Джейдоном Санчо.

Появлялась информация об интересе к Холанду со стороны «Барселоны», , , , и «Баварии». Отмечается, что «Челси» рассматривал покупку норвежца летом до того, как стало известно о запросах «Боруссии».

В 49 матчах за Холанд забил 49 голов. Его статистика – здесь.

Весь мир без ума от Холанда. Держите его формулу успеха: вот как он ускоряется, открывается и бьет

В 2018-м «МЮ» не купил Холанда из-за часовых поясов: директор забыл уточнить время и опоздал со звонком. Тогда Эрлинг стоил всего 3 млн фунтов 😢