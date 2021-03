Москвина о произвольной Мишиной и Галлямова под We are the champions: «Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость»

Тренер Тамара Москвина рассказала, почему решила поставить Анастасии Мишиной и Александру Галлямову произвольную программу под песню группы Queen We are the champions («Мы чемпионы»).

Мишина и Галлямов выиграли золото ЧМ-2021. Это их первый чемпионат мира в карьере.

«Я понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.

А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, — в ней не ощущается настоящего подъема, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал.

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упреков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые еще ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать.

Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», – сказала Москвина.

