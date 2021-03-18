Украинка Монзуль и француженка Фраппар – первые женщины-арбитры, назначенные на матчи мужского отбора ЧМ

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Екатерина Монзуль и Стефани Фраппар станут первыми женщинами-арбитрами, которые будут работать главными рефери на матчах квалификации мужского ЧМ.

39-летняя украинка назначена главной судьей на матч европейской квалификации ЧМ-2022 Австрия – Фарерские острова, 37-летняя француженка Фраппар – на встречу Нидерланды – Латвия.

Ассистентами Монзуль будут соотечественники Александр Жуков и Виктор Матяш, резервный судья – Денис Шурман.

В бригаду Фраппар вошли ассистенты Гийом Дебар и Микаэль Бершебрю, а также резервный судья Жереми Пиньяр (все – Франция).

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал первые назначения женщин на матчи мужских команд в квалификации ЧМ.

«Несмотря на то, что они уже провели несколько матчей в важных мужских соревнованиях, впервые судить отборочные матчи чемпионата мира по футболу – это особенное событие, которым можно очень гордиться. Они очень много работали в последние годы, эти назначения являются признанием их хорошей работы.

ФИФА продолжит выступать за развитие женского судейства. Уверен, назначение женщин-арбитров на мужские матчи в будущем станет абсолютно обычным явлением», – сказал Коллина.

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