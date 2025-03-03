Вальверде – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Хавбек пропустил 2 игры из-за мышечного дискомфорта

Федерико Вальверде сможет сыграть против «Атлетико».

Полузащитник вошел в заявку «Реала» на завтрашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее уругваец из-за мышечного дискомфорта пропустил матч с «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании и игру с «Бетисом» (1:2) в Ла Лиге – сообщалось, что Вальверде испытывал проблемы с мышцами бедра уже более месяца .

Marca отмечает , что на данный момент неизвестно, начнет ли Вальверде завтрашнее дерби в стартовом составе, поскольку футболист не успел восстановиться полностью.