Вальверде – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Хавбек пропустил 2 игры из-за мышечного дискомфорта
Федерико Вальверде сможет сыграть против «Атлетико».
Полузащитник вошел в заявку «Реала» на завтрашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее уругваец из-за мышечного дискомфорта пропустил матч с «Реал Сосьедад» (1:0) в Кубке Испании и игру с «Бетисом» (1:2) в Ла Лиге – сообщалось, что Вальверде испытывал проблемы с мышцами бедра уже более месяца.
Marca отмечает, что на данный момент неизвестно, начнет ли Вальверде завтрашнее дерби в стартовом составе, поскольку футболист не успел восстановиться полностью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости