Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесен из-за ливня
Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» в Ла Лиге перенесен из-за погодных условий.
Команды должны были сегодня сыграть в 26-м туре чемпионата Испании.
Футболисты прибыли на стадион, провели разминку, а затем были вынуждены собраться в раздевалках, ожидания решения клубов. Ранее в провинции Кастельон объявили повышенную опасность из-за дождей. Ожидается, что начавшийся дождь усилится к полуночи.
Чуть позже в громкоговоритель на «Эстадио де ла Серамика» было объявлено, что матч приостановлен из-за угрозы ливня.
«В связи с рекомендациями по технике безопасности из-за риска наводнения в результате урагана «Дана» в Кастельоне, сообщаем вам о решении перенести матч 26-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом», – говорится в заявлении «Вильярреала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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