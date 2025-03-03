Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» перенесен из-за ливня

Матч «Вильярреала» и «Эспаньола» в Ла Лиге перенесен из-за погодных условий.

Команды должны были сегодня сыграть в 26-м туре чемпионата Испании .

Футболисты прибыли на стадион, провели разминку, а затем были вынуждены собраться в раздевалках, ожидания решения клубов. Ранее в провинции Кастельон объявили повышенную опасность из-за дождей. Ожидается, что начавшийся дождь усилится к полуночи.

Чуть позже в громкоговоритель на «Эстадио де ла Серамика » было объявлено, что матч приостановлен из-за угрозы ливня.

«В связи с рекомендациями по технике безопасности из-за риска наводнения в результате урагана «Дана» в Кастельоне, сообщаем вам о решении перенести матч 26-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом », – говорится в заявлении «Вильярреала ».