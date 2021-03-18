Психолог о словах про «срыв дамбы» у Промеса: «Спартаку» стоило бы напрячься, но клуб отреагировал выплеском агрессии»

Призер Олимпийских игр по фристайлу, спортивный психолог Елизавета Кожевникова высказалась о негативной реакции по поводу сюжета «Матч ТВ» о полузащитнике «Спартака» .

Кожевникова в качестве эксперта заявила, что поведение футболиста может объясняться его непростым детством и «девиантной компанией», которые создают «предпосылки для подвижной нервной системы», а из-за «общего подъема дамбы тревоги, раздражения, страха» на фоне карантина у Промеса «сорвало дамбу».

«Я профессиональный спортсмен и психолог, работающий со спортсменами, поэтому обладаю компетенцией, чтобы об этом высказываться. Это был общий комментарий-допущение.

Когда комментатор говорит в эфире «игрок не забил пенальти, сильно нервничает» – это предположение, которое строится исходя из логики процесса. Нам теперь нужно отменить спортивные трансляции? Или согласовывать все предположения комментатора с атлетами?

Давайте напомним, что именно по этому нарративному принципу работают все спортивные СМИ, именно благодаря этому Промес и все участники спортивного рынка получают свои деньги. Квинси – живой человек, с эмоциями и механизмами эмоциональных реакций. Как и семь миллиардов людей помимо него. Об этом авторы написали тысячи книг.

Если вы заметили, я не ставила диагноз, использовала обороты «возможно», «если судить из внешних источников», «люди с чертами», «можно предположить». Рекомендую запросить весь мой комментарий, и когда вы в нем увидите оценочное суждение, диагноз и нарушение журналистской этики, тогда имеет смысл обсуждать эти факты.

Психологическая этика на него не распространяется: Промес не мой клиент, и, повторюсь, я не ставила ему диагноз. О своих клиентах я не даю интервью.

Лично я не считаю, что кто-либо нарушил права, границы и достоинство Промеса. Сюжет и комментарии, прозвучавшие в нем, имели эмпатическую тональность. Никто его не осуждал.

Все спикеры высказывали свободное мнение о фактах, известных всей планете и опубликованных в других международных СМИ. Может быть, надо к ним обратиться – как они посмели сделать публичными факты импульсивного поведения игрока?

В идеале «Спартаку» после моего комментария стоило бы напрячься, нанять психологическую экспертизу и разработать стратегию сопровождения этого «особенного» игрока. Но клуб не придумал ничего лучше, чем отреагировать выплеском агрессии», – заявила Кожевникова.

В твиттере «Спартака» появилась запись относительно сюжета «Матч ТВ»: «Решили глянуть, что там в телевизоре. Больше телевизора у нас нет».

«У Промеса сорвало дамбу». «Спартак» выбросил телевизор после фильма «Матч ТВ» о скандалах Квинси