Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»
Уход Валерия Карпина из «Ростова» не связан с возвращением России на турниры.
Главный тренер сборной России заявил, что не знает, когда закончится отстранение на международной арене.
«Знаю ровно то же самое, что и все люди.
Да, вроде бы движение [к возвращению на международные турниры] есть, но это не точно. Поэтому точно не из-за этого решился сосредоточиться на сборной», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».
Карпин ушел из «Ростова». Объясняют интересами сборной, жена говорит об усталости
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости