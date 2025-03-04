Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»

Уход Валерия Карпина из «Ростова» не связан с возвращением России на турниры.

Главный тренер сборной России заявил, что не знает, когда закончится отстранение на международной арене.

«Знаю ровно то же самое, что и все люди.

Да, вроде бы движение [к возвращению на международные турниры] есть, но это не точно. Поэтому точно не из-за этого решился сосредоточиться на сборной», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

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