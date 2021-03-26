Александра Трусова: «Не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон остаюсь у Плющенко»

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Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что не планирует уходить от тренера Евгения Плющенко.

Трусова заняла 12-е место в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме, а в произвольной заявила пять четверных прыжков, но дважды упала и сделала несколько ошибок.

«Я сейчас не собираюсь ничего менять. В олимпийский сезон я остаюсь у Евгения Плющенко», – рассказала Трусова.

Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе весной 2020 года.

🎧 Что же случилось с Трусовой на чемпионате мира и где ошибся Плющенко? Разбираемся вместе!

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