«Российские СМИ и тролли атаковали меня, называя расисткой. Это неприемлемо». Дюамель сделала заявление после слов о Щербаковой

Олимпийская чемпионка канадка выступила с заявлением по поводу ее слов в адрес российской фигуристки .

В подкасте The Skating Lesson Дюамель назвала Щербакову болезненной и сообщила, что ей трудно получать удовольствие от ее катания.

«Перед чемпионатом мира меня попросили сделать превью турнира. В одном из таких превью я сказала, что одна фигуристка из России выглядит грустной (а она часто плачет после соревнований и тренировок), что она болела (она и ее тренеры открыто рассказывали о том, какие болезни перенесла фигуристка, включая коронавирус), а также сказала, что думаю, что она победит.

Я восхваляла ее четверные лутц и флип, ее великолепные позы и шикарные выступления. Но с тех пор меня атаковали как в инстаграме, так и в российских СМИ. Журналисты приводили неправильные цитаты, говорили, что я якобы высказалась о тренере этой фигуристки, а это неприемлемо. Но о тренере я ничего не говорила.

Российские СМИ, как и некоторые личности (или тролли, я не уверена) назвали меня расисткой. Они могут ненавидеть меня и насмехаться надо мной столько, сколько им угодно, мне без разницы, но когда словом «расист» швыряются с таким неуважением, я перехожу черту. Российские СМИ называли меня так во многих статьях, это неприемлемо.

Я не сделала ни одного расисткого комментария и в последний раз, когда я проверяла, та фигуристка и я были одной расы. Я шокирована и расстроена тем, что это слово в наше время, когда ситуация действительно серьезная, используют в подобном контексте. Если кто-то не делает никаких расистских высказываний, а просто делится мнением о фигурном катании, то этом слову места нет.

Я не хотела никого обидеть, когда сказала, что та фигуристка выглядит грустной. Я основывалась лишь на том, что вижу во время трансляций – как она плачет после прокатов и тренировок. Я не хотела никого обидеть, когда сказала, что та фигуристка болела. Я основывалась лишь на том, что говорили она сама и ее тренеры.

СМИ на этой неделе показали свою уродливую сторону», – написала Дюамель.

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