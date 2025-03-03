Радимов о «Спартаке»: «По осени добивали соперника – вот чего хочет Станкович. Надо добавлять, если хотят чемпионства»

Владислав Радимов считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в Мир РПЛ.

Вчера «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ . Красно-белые набрали 40 очков и сравнялись с «Зенитом » и «Краснодаром ».

– Видно было, что «Спартак» уверен в своих силах. Они были уверены, что выиграют эту встречу. И ощущалось, что первый гол – это просто вопрос времени.

«Спартаку», если команда хочет чемпионства, надо добавлять. Но у команды очень хорошая скамейка. В отличие от того же «Краснодара» или «Динамо», тому же ЦСКА не хватит игроков. Рано или поздно это скажется по ходу сезона.

– «Зенит» и «Спартак равны?

– Я думаю, что да. Они будут бороться за чемпионство.

Станкович после матча с «Оренбургом » был категорически недоволен игрой команды. Они занимались непонятно чем. По осени «Спартак» добивал соперника. Вот чего хочет Станкович. И это правильно. Это максимализм, который должен быть. В «Спартаке» по‑другому просто нельзя, – сказал бывший игрок «Зенита».