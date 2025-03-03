Радимов о «Спартаке»: «По осени добивали соперника – вот чего хочет Станкович. Надо добавлять, если хотят чемпионства»
Вчера «Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Красно-белые набрали 40 очков и сравнялись с «Зенитом» и «Краснодаром».
– Видно было, что «Спартак» уверен в своих силах. Они были уверены, что выиграют эту встречу. И ощущалось, что первый гол – это просто вопрос времени.
«Спартаку», если команда хочет чемпионства, надо добавлять. Но у команды очень хорошая скамейка. В отличие от того же «Краснодара» или «Динамо», тому же ЦСКА не хватит игроков. Рано или поздно это скажется по ходу сезона.
– «Зенит» и «Спартак равны?
– Я думаю, что да. Они будут бороться за чемпионство.
Станкович после матча с «Оренбургом» был категорически недоволен игрой команды. Они занимались непонятно чем. По осени «Спартак» добивал соперника. Вот чего хочет Станкович. И это правильно. Это максимализм, который должен быть. В «Спартаке» по‑другому просто нельзя, – сказал бывший игрок «Зенита».
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