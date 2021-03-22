Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Трусова выступит в третьей разминке, Туктамышева, Кихира и Щербакова – в 4-й

26 марта в Швеции на чемпионате мира по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2021

Стокгольм, Швеция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 20:00 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК Eurosport и Первом канале (c 21:30).

Вторая разминка

7. Алина Урушадзе (Грузия)

8. Александра Фейгин (Болгария)

9. Сатоко Мияхара (Япония)

10. Юсефин Тайегорд (Швеция)

11. (Финляндия)

12. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Третья разминка

13. (Россия) – 22:11

14. Ольга Микутина (Австрия)

15. Луна Хендрикс (Бельгия)

16. Маделин Скиза (Канада)

17. Хэ Ин Ли (Корея)

18. (США)

Четвертая разминка

19. (Япония)

20. Ким Йе Лим (Южная Корея)

21. Карен Чен (США)

22. Елизавета Туктамышева (Россия) – 23:30

23. (Япония)

24. Анна Щербакова (Россия) – 23:46

После короткой программы

1. (Россия) – 81,00

2. Рика Кихира (Япония) – 79,08

3. (Россия) – 78,86

4. (США) – 74,40

5. Лим (Южная Корея) – 73,63

6. Каори Сакамото (Япония) – 70,38

7. Брэди Теннелл (США) – 69,87

8. Ли (Корея) – 68,94

9. Маделин Скиза (Канада) – 68,77

10. (Бельгия) – 67,28

11. Ольга Микутина (Австрия) – 67,18

12. Александра Трусова (Россия) – 64,82

13. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,11...

16. (Япония) – 59,99...