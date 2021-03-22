Чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Трусова выступит в третьей разминке, Туктамышева, Кихира и Щербакова – в 4-й

26 марта в Швеции на чемпионате мира по фигурному катанию женщины представят произвольные программы. После короткой программы лидирует россиянка Анна Щербакова.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2021
Стокгольм, Швеция
Женщины
Произвольная программа
Начало – 20:00 по московскому времени. Прямые трансляции – на ТК Eurosport и Первом канале (c 21:30).
Вторая разминка
7. Алина Урушадзе (Грузия)
8. Александра Фейгин (Болгария)
9. Сатоко Мияхара (Япония)
10. Юсефин Тайегорд (Швеция)
11. Йенни Сааринен (Финляндия)
12. Екатерина Рябова (Азербайджан)
Третья разминка
13. Александра Трусова (Россия) – 22:11
14. Ольга Микутина (Австрия)
15. Луна Хендрикс (Бельгия)
16. Маделин Скиза (Канада)
17. Хэ Ин Ли (Корея)
18. Брэди Теннелл (США)
Четвертая разминка
19. Каори Сакамото (Япония)
20. Ким Йе Лим (Южная Корея)
21. Карен Чен (США)
22. Елизавета Туктамышева (Россия) – 23:30
23. Рика Кихира (Япония)
24. Анна Щербакова (Россия) – 23:46
После короткой программы
1. Анна Щербакова (Россия) – 81,00
2. Рика Кихира (Япония) – 79,08
3. Елизавета Туктамышева (Россия) – 78,86
4. Карен Чен (США) – 74,40
5. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 73,63
6. Каори Сакамото (Япония) – 70,38
7. Брэди Теннелл (США) – 69,87
8. Хэ Ин Ли (Корея) – 68,94
9. Маделин Скиза (Канада) – 68,77
10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,28
11. Ольга Микутина (Австрия) – 67,18
12. Александра Трусова (Россия) – 64,82
13. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 64,11...
16. Сатоко Мияхара (Япония) – 59,99...