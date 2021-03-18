Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к предстоящему матчу отбора на ЧМ-2022 со Словенией.

– Почему выбрали местом подготовки Сочи? Не тревожит ли состояние газона?

– Зима суровая была. Мы должны заранее знать, куда едем. «Юг-Спорт» нас принимает хорошо, поле подготовлено.

Для нас здесь все комфортно. Чтобы лишнее время не тратить, в пробках не стоять, мы решили провести предыгровую тренировку здесь.

– Насколько важно, что игра пройдет не при пустых трибунах?

– Болельщик важен не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была соответствующая атмосфера.

Россия – единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража, и мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать, – сказал Черчесов.

сыграет со Словенией завтра, 27 марта, на стадионе «Фишт». Начало – в 17:00 по московскому времени.

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