Леонид Слуцкий: «Я не люблю судей. А кто их любит? Они сами виноваты. Ни разу от нашего арбитра не слышал: «Я ошибся»

Главный тренер рассказал об отношении к арбитрам.

– Судья Михаил Вилков сказал: «Слуцкий недолюбливает нашего брата. Может, у него историческая антипатия к судейству».

– Я не люблю судей. А кто их любит? Никто их не любит. Они сами виноваты. Они сами делают так, чтобы...

Я прекрасно отношусь даже к Гезюбююку (Слуцкий жестко раскритиковал арбитра после матча «Витесса» – прим. Sports.ru), потому что мы с ним потом восстановили отношения и сейчас лучшие друзья. В Голландии и Англии были прекрасные отношения с судьями.

Даже последняя игра с «Химками». Я пытаюсь просто задать вопрос в корректной форме резервному арбитру, когда мимо пробегает главный: «Почему вы тот момент смотрели, а этот – нет?» Он [главный судья] разворачивается ко мне в 30 метрах и бежит с желтой карточкой.

Я просто вопрос задал. Вы можете не отвечать, сказать: «Я тебе объясню в перерыве или после игры». Ну что это? Разговаривать с ними нельзя, спрашивать нельзя.

– А в Англии и Голландии вы тоже спрашивали судей? И как они?

– Они просто приводили меня в судейскую и говорили: «Здесь он потянул, здесь это, тут это, здесь я ошибся, извини, пожалуйста». Вот так. Я от нашего арбитра ни разу не слышал фразу: «Я ошибся». Вообще ни разу. Это невозможно. Это у них там табу – как у вас на англицизмы, так у них на слово «извините».

– То есть в вашей практике не было ни разу такого, чтобы судья позвонил и сказал: «Я виноват»?

– Что значит позвонил? Я даже в публичном пространстве ни разу не видел, чтобы судья сказал: «Да, я совершил ошибку». Даже когда к Денису [Казанскому] пришел Калошин, они ни разу не сказали, что была ошибка – 20 раз объяснял... Ну скажите, нужно было назначать пенальти или не нужно? Так ни разу и не сказали. Начинает литься вода: «А если посмотреть с этого ракурса». Вы скажите, ошиблись вы или нет.

Тренер же часто говорит: «Да, ошибся, не угадал с составом». Ты конкретно признаешься. Там такого вообще нет. Как с ними выстраивать отношения – непонятно, как их оценивать – непонятно, – сказал Слуцкий в «Коммент. Шоу».