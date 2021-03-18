Анри ушел из соцсетей в знак протеста против их бездействия в отношении расизма и оскорблений

Бывший нападающий , «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей.

Причиной подобного решения Анри назвал недостаточные усилия соцсетей по борьбе с расизмом в интернете.

«С завтрашнего утра я уйду из социальных сетей до тех пор, пока уполномоченные люди не будут регулировать свои платформы с той же энергией и жесткостью, с которой они действуют сейчас при нарушении авторских прав.

Огромный объем расизма, издевательств и психологических страданий, причиняемых отдельным людям, слишком токсичен, чтобы его игнорировать. Должна быть ответственность за это.

Слишком легко создать аккаунт, использовать его для издевательств и оскорблений без последствий и при этом сохранить анонимность.

Пока это не изменится, я уйду из соцсетей на всех платформах. Надеюсь, изменения произойдут скоро», – написал Анри в твиттере.

У Анри 10 миллионов подписчиков в фэйсбуке, 2,7 миллиона подписчиков в инстаграме и 2,3 миллиона подписчиков в твиттере.