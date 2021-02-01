Игрок «Вест Хэма» Боуэн извинился за расистское слово, написанное им 9 лет назад в твиттере. FA начала расследование

Полузащитник «Вест Хэма» Джеррод Боуэн извинился за твит с расистским словом (слово на букву «н» – прим.), опубликованный им в 2012 году.
«В 2012-м, когда мне было 15 лет, я опубликовал оскорбительный и инфантильный твит.
Хочу искренне извиниться за неподобающие выражения, особенно перед теми, кто связан с «Вест Хэмом».
Это не тот пример, который я хотел бы подавать, и он точно не отражает мои принципы и ценности», – заявил футболист.
Представитель «Вест Хэма» заявил, что внутри клуба обязательно будут приняты меры. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование.