Игрок «Вест Хэма» Боуэн извинился за расистское слово, написанное им 9 лет назад в твиттере. FA начала расследование

Полузащитник извинился за твит с расистским словом (слово на букву «н» – прим.), опубликованный им в 2012 году.

«В 2012-м, когда мне было 15 лет, я опубликовал оскорбительный и инфантильный твит.

Хочу искренне извиниться за неподобающие выражения, особенно перед теми, кто связан с «Вест Хэмом».

Это не тот пример, который я хотел бы подавать, и он точно не отражает мои принципы и ценности», – заявил футболист.

Представитель «Вест Хэма» заявил, что внутри клуба обязательно будут приняты меры. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование.