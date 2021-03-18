«Реал» надеется, что «Тоттенхэм» выкупит Бэйла. Мадридцы не хотят платить ему 15 млн евро в последний год контракта

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Гарет Бэйл Флорентино Перес Дэниэл Леви Футбол

«Реал» не рассчитывает на полузащитника Гарета Бэйла в следующем сезоне.

Мадридцы надеются, что «Тоттенхэм» выкупит валлийца по окончании аренды в этом сезоне, сообщает El Confidencial.

В противном случае «сливочным» придется платить 31-летнему игроку зарплату за последний год его контракта, которая составляет 15 млн евро, чего мадридцы не хотят.

Сделке могут поспособствовать хорошие отношения между президентами команд Флорентино Пересом и Дэниэлом Леви.

Сообщалось, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан категорически против возвращения Бэйла.

В этом сезоне Бэйл провел 12 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Его полную статистику можно изучить здесь.

Гарет Бэйл: «Я планирую вернуться в «Реал». Хочу отыграть там еще год после Евро»

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